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11:23, 28 мая 2024Забота о себе

Названа доступная всем практика для сохранения молодости

Диетолог Мосли: йога помогает сохранить молодость на клеточном уровне

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Доступные всем занятия йогой помогают остановить старение и сохранить молодость, уверен диетолог Майкл Мосли. Его мнение приводит Daily Mirror.

Мосли назвал йогу уникальной древней практикой, которая включает в себя физические упражнения, контроль дыхания и медитацию. Эти компоненты, по его мнению, дополняют друг друга, положительно действуют на физическое и эмоциональное здоровье человека. «Регулярные занятия снижают хроническое воспаление, уменьшают симптомы депрессии и тревоги. Некоторые новые исследования показывают, что йога полезна на клеточном уровне», — заявил специалист.

Йога также полезна для сохранения молодости, профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца. Вдобавок, по его словам, упражнения улучшают настроение, повышают мотивацию, усиливают память и когнитивные способности.

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Мосли указал, что асаны и дыхательные практики способны замедлить старение клеток, благодаря положительному воздействию на митохондрии — части клеток, отвечающие за энергию.

Ранее терапевт Ольга Чиркова заявила, что куркума полезна для профилактики рака. По ее словам, специя улучшает метаболизм и уменьшает воспаление.

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      Екатерина Улитина
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