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14:27, 24 мая 2024Забота о себе

Врач назвала защищающую от рака специю

Терапевт Чиркова рассказала, что куркума может помочь в профилактике рака

Фото: Prchi Palwe / Unsplash

Куркума обладает противовоспалительным свойством и может помочь в профилактике рака, рассказала терапевт Ольга Чиркова. Благоприятные свойства этой специи врач назвала NEWS.ru.

По словам врача, многие натуральные специи полезны для организма, так как обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами, улучшают метаболизм и укрепляют иммунитет. Например, куркумин обладает не только противовоспалительным, но и снижает риск развития опухолей. А содержащийся в остром перце капсоицин защищает от образования атеросклеротических бляшек в сосудах.

Чиркова также добавила, что лук и чеснок богаты фитонцидами, которые подавляют рост и развитие бактерий.

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      Алиса Дмитриева
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