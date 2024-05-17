Россиянам посоветовали необычный способ профилактики инсульта и инфаркта

Терапевт Кузьменко призвал для профилактики инфаркта работать расслабленно

Терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что у отдающих все силы работе людей повышен риск инфаркта и инсульта. Необычный способ профилактики проблем с сердечно-сосудистой системой врач назвал в своем Telegram-канале.

Кузьменко обратил внимание на то, что люди, которые перенапрягаются на работе, на 30 процентов чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами. По его словам, это происходит потому, что трудоголики нацелены не на процесс, а на результат, а еще больше — на страх неудачи, который, в свою очередь, провоцирует напряжение во всем теле из-за перегрузки нервных волокон.

Нервозность, напряжение и внутренние спазмы повышают общий износ организма и делают ошибку в работе вопросом времени. Ошибки в работе влекут выговоры, а они вызывают еще большую нервозность и напряжение. И так по кругу Филипп Кузьменко терапевт

Если работу необходимо выполнить качественно и при этом сохранить здоровье, терапевт призвал подходить к процессу ответственно, но при этом расслабленно. Нужно воспринимать его так, будто работа уже завершена и результат ни на что не влияет. Для этого врач посоветовал концентрироваться на процессе.

Также важно во время работы замечать изменения в теле и при малейшем напряжении расслабляться, добавил Кузьменко. «Чтобы работа спорилась, важно соблюдать гигиену труда. Обязательно убрать все отвлекающие факторы, телефон перевести в авиарежим, а работать фиксированными интервалами. Плюс не забывать про утоление голода и жажды. В перерывах — легкая разминка, беседа с коллегами», — подытожил терапевт.

Ранее Кузьменко развеял миф об одной популярной процедуре. По его словам, антицеллюлитный массаж — это всего лишь выманивание денег из неуверенных в себе людей.