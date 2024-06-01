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15:07, 1 июня 2024Путешествия

Россиян призвали проверить загранпаспорта перед отпуском

МВД призвало россиян проверить данные и сроки загранпаспортов перед отпуском

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство внутренних дел России призвало россиян проверить данные и сроки действия своих загранпаспортов перед летним отпуском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД напомнили, что в преддверии отпусков необходимо заранее проверить наличие документов. «Въезд и выезд на территорию России осуществляется при наличии у гражданина заграничного паспорта, который представляет собой официальный документ и удостоверяет личность гражданина за пределами России», — заявили в министерстве.

Получить загранпаспорт в соответствии с установленными правилами может любой гражданин России, вне зависимости от возраста. При получении документа необходимо тщательно проверить правильность написания данных, а также указать на другие возможные ошибки, подчеркнули в МВД.

При обнаружении ошибки или изменении установочных данных следует своевременно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции по месту регистрации или фактического проживания. «Такой паспорт будет заменен бесплатно», — отметили в МВД.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что у россиян могут возникнуть проблемы с загранпаспортами на границе. Причиной изъятия документа может стать использование буквы «ё», устаревшее название места рождения, особенности машинописного штифта и неверная транслитерация.

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      Алевтина Запольская
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