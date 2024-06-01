ВС России ударили по пункту разработки заданий для украинских беспилотников

МО: ВС РФ ликвидировали специалистов, разрабатывавших задания для дронов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали группу технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для беспилотников украинской армии. Об этом сообщает Минобороны (МО) России.

Сообщается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. По данным МО, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Ранее стало известно, что российские военные поразили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины. Кроме того, в МО сообщили, что за сутки ВСУ потеряли до 1450 человек на разных направлениях.