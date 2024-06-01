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15:14, 1 июня 2024Россия

ВС России ударили по пункту разработки заданий для украинских беспилотников

МО: ВС РФ ликвидировали специалистов, разрабатывавших задания для дронов ВСУ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали группу технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для беспилотников украинской армии. Об этом сообщает Минобороны (МО) России.

Сообщается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. По данным МО, были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Ранее стало известно, что российские военные поразили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины. Кроме того, в МО сообщили, что за сутки ВСУ потеряли до 1450 человек на разных направлениях.

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      Алевтина Запольская
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