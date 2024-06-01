При контрбатарейной борьбе Северная группировка ВС России поразила РСЗО HIMARS

При контрбатарейной борьбе Северная группировка Вооруженных сил (ВС) России поразила реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что Южная группировка ВС России улучшила положение по переднему краю и поразила арсеналы с западным вооружением ВСУ. Также ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для украинских ударных беспилотников и поразили технику восьми бригад и живую силу украинской армии.

По данным Минобороны, в результате работы группировок России за сутки ВСУ потеряли до 1450 человек по разным направлениям.

Ранее сообщалось, что на Украине был поражен эшелон с западными техникой и вооружением, которые были поставлены Киеву странами НАТО.