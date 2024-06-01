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13:24, 1 июня 2024Россия

Российские военные поразили РСЗО HIMARS ВСУ

При контрбатарейной борьбе Северная группировка ВС России поразила РСЗО HIMARS

Фото: Kevin Lamarque /Reuters

При контрбатарейной борьбе Северная группировка Вооруженных сил (ВС) России поразила реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что Южная группировка ВС России улучшила положение по переднему краю и поразила арсеналы с западным вооружением ВСУ. Также ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для украинских ударных беспилотников и поразили технику восьми бригад и живую силу украинской армии.

По данным Минобороны, в результате работы группировок России за сутки ВСУ потеряли до 1450 человек по разным направлениям.

Ранее сообщалось, что на Украине был поражен эшелон с западными техникой и вооружением, которые были поставлены Киеву странами НАТО.

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      Анна Габай
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