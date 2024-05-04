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14:35, 4 мая 2024Россия

Стало известно о поражении эшелона с западным вооружением на Украине

Минобороны России: на Украине поражен эшелон с западными техникой и вооружением

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На Украине был поражен эшелон с западными техникой и вооружением, которые были поставлены Киеву странами НАТО. Об этом во время брифинга сообщили в Минобороны России.

В ведомстве также заявили, что за неделю российскими военными с помощью ракет, артиллерии и беспилотников были уничтожены две боевые машины американской реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка немецкого ЗРК IRIS-T и склад топлива для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны также сообщили, что с 28 апреля по 4 мая российские войска наносили удары по энергообъектам на Украине в ответ на атаки по территории РФ. Кроме того, целями для поражения также стали украинские предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов и цеха по производству дронов.

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