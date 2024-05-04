Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 4 мая 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по энергообъектам Украины в ответ на атаки по России

МО РФ: нанесены 25 ударов по энергообъектам и предприятиям ВПК на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минобороны России заявило журналистам, что за последнюю неделю, с 28 апреля по 4 мая, российские войска наносили удары по энергообъектам на Украине в ответ на атаки по территории РФ.

Уточняется, что за это время нанесено 25 ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства дронов.

Минобороны указывает, что удары наносились «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России».

Минувшей ночью в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов начались перебои с электричеством.

В апреле президент РФ Владимир Путин высказался об ударах Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, это является демилитаризацией республики, а также прямым влиянием на ее оборонно-промышленный комплекс.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Появились детали хищения 2 миллиардов рублей у Минобороны. На эти деньги обвиняемые купили участки и бизнес-центр

      В США сделали Украине предложение отказаться от части территорий

      Стало известно о поражении эшелона с западным вооружением на Украине

      Марьяна Ро обругала Валю Карнавал из-за пластики фразой «можно носить подгузник»

      Минобороны заявило об ударе по энергообъектам Украины в ответ на атаки по России

      14 украинских солдат сдались в плен в зоне СВО

      38 полуголых женщин задержали в Москве

      Полковник высказался о готовности НАТО к конфликту с Россией

      Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

      Посол Казахстана назвал фейком контакты между Астаной и Киевом в военной сфере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше