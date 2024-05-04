Минобороны заявило об ударе по энергообъектам Украины в ответ на атаки по России

МО РФ: нанесены 25 ударов по энергообъектам и предприятиям ВПК на Украине

Минобороны России заявило журналистам, что за последнюю неделю, с 28 апреля по 4 мая, российские войска наносили удары по энергообъектам на Украине в ответ на атаки по территории РФ.

Уточняется, что за это время нанесено 25 ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства дронов.

Минобороны указывает, что удары наносились «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России».

Минувшей ночью в Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов начались перебои с электричеством.

В апреле президент РФ Владимир Путин высказался об ударах Вооруженных сил России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, это является демилитаризацией республики, а также прямым влиянием на ее оборонно-промышленный комплекс.

