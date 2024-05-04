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03:29, 4 мая 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области после взрывов начались перебои с электричеством

ZN: в Днепропетровской области после взрывов начались перебои с электричеством

Фото: IMAGO / Christoph Hardt / Globallookpress.com

В Павлограде Днепропетровской области Украины после взрывов начались перебои с электричеством, об этом сообщило издание «Зеркало недели» (ZN.ua).

В публикации уточняется, что свет пропал в некоторых районах города. В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

В Основянском районе Харькова после удара беспилотников загорелось двухэтажное здание, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Также спасатели ликвидируют возгорание на объектах инфраструктуры еще по двум адресам, добавил чиновник. Пострадали три человека.

Днем 3 мая в Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов. Сигналы прозвучали три раза за сутки по всей территории Украины.

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      Марина Совина
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