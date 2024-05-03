В Харьковской области раздалась серия взрывов

В Харьковской области раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

В Харьковской области Украины раздались взрывы. Об этом со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города», — уточняют украинские СМИ.

Серия взрывов произошла в Харьковской области в пятницу, 3 мая, около 11:40 на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в регионе в 11:38. Также тревога действует в Днепропетровской, Сумской, Черниговской и других областях Украины.

Где именно раздались взрывы в Харьковской области, неизвестно. Информация о повреждениях объектов также отсутствует.

Вечером 2 мая в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне были слышны взрывы. Глава местной областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры.