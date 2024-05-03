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08:15, 3 мая 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области была повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо припортовой инфраструктуры, повреждения получили также объект коммунальной инфраструктуры, складские помещения и газопровод.

2 мая около 21:00 стало известно о взрывах, раздавшихся в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщали украинские СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в четверг вечером в Херсонской области не объявлялась.

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      Екатерина Грищенко
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