В Херсонской области сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Херсонской области была повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо припортовой инфраструктуры, повреждения получили также объект коммунальной инфраструктуры, складские помещения и газопровод.

2 мая около 21:00 стало известно о взрывах, раздавшихся в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщали украинские СМИ. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в четверг вечером в Херсонской области не объявлялась.