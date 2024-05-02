Стало известно о серии взрывов в Днепропетровской области Украины
В Кривом Роге произошла серия взрывов
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошла серия взрывов. Об этом стало известно из сообщения издания «Общественное» в Telegram.
«В Кривом Роге слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.
Позже в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Спустя некоторое время сообщение о взрывах повторились. Где именно произошли взрывы, не уточняется.
В ночь на 2 мая стало известно о ракетном ударе Российской армии по складу почты в Одессе. По информации украинской прессы, на складе хранилось оборудование из недавних поставок западного оружия Вооруженным силам Украины.