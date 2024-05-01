Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:52, 1 мая 2024Бывший СССР

Названа цель удара по Одессе

«Военный осведомитель»: в Одессе нанесли удар по складу с западным оборудованием

Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via Reuters

В Одессе нанесен удар по складу почты, где хранилось оборудование из недавних западных поставок. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В результате удара начался сильный пожар.

О поражении склада с иностранным оборудованием микрорайоне Таирово Киевского района Одессы сообщил РИА Новости и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация. Взрыв был слышен за 20 километров, детонация происходит до сих пор», — поведал Лебедев.

Днем 1 мая российское Минобороны рассказало о нанесении удара по штабу украинского командования «Юг».

Кроме того, в ночь на 1 мая ВС России атаковали штаб ВСУ в центре Одессы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Названа цель удара по Одессе

      В Курской области рассказали о последствиях атаки украинского дрона

      «Боруссия» обыграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

      На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

      В Харькове прозвучал взрыв

      Стало известно о попытке штурма парламента Грузии

      В Израиле обвинили президента Колумбии в антисемитизме

      В Швейцарии указали на изъян ВСУ

      ПВО уничтожила беспилотник над российским регионом

      Стало известно об уничтожении двух HIMARS под Купянском российскими войсками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше