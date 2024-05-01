Российские военные атаковали штаб ВСУ в Одессе

Подполье: ВС России атаковали штаб ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Одессы. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что российские военные атаковали штаб ВСУ в центре Одессы. Также прогремели три взрыва.

«Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб "Пивдень" ("Юг")», — отметил он.

Представитель подполья добавил, что в направлении «прилета» направилось большое число карет скорой помощи. Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено военными и Службой безопасности Украины (СБУ). Между двумя ударами был слышен выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, затем прозвучал менее сильный взрыв.

Ранее Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по электроподстанции в Харькове. Кроме того, в начале апреля ВС России атаковали район железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области Украины.