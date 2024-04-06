В подполье рассказали об ударе по вокзалу в Никополе
Подпольщик Лебедев: Вооруженные силы России ударили по вокзалу в Никополе
Вооруженные силы (ВС) России ударили по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников.
«Подробности пока выясняются: был ли этот состав с военным грузом или склад», — сказал он.
Ранее Лебедев сообщил о поражении склада боеприпасов в Харькове.
26 марта в результате российского ракетного удара по Одессе были поражены санаторий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и крупный склад боеприпасов вооруженных сил республики (ВСУ).