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08:24, 6 апреля 2024Бывший СССР

В подполье рассказали об ударе по вокзалу в Никополе

Подпольщик Лебедев: Вооруженные силы России ударили по вокзалу в Никополе

Фото: Dnipropetrovsk regional military / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников.

«Подробности пока выясняются: был ли этот состав с военным грузом или склад», — сказал он.

Ранее Лебедев сообщил о поражении склада боеприпасов в Харькове.

26 марта в результате российского ракетного удара по Одессе были поражены санаторий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и крупный склад боеприпасов вооруженных сил республики (ВСУ).

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      Марина Совина
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