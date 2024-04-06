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02:43, 6 апреля 2024Бывший СССР

Склад боеприпасов ВСУ поражен в Харькове

Украинский склад боеприпасов поражен в Харькове

Фото: Stringer Russia / Reuters

Склад боеприпасов, предварительно, поражен в Харькове. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«00:20 [по московскому времени], два прилета в черте города, очень громко и объемно», — уточнил он.

26 марта в результате российского ракетного удара по Одессе были поражены санаторий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и крупный склад боеприпасов вооруженных сил республики (ВСУ).

Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил России воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Уточняется, что случай произошел на южно-донецком направлении.

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      Юлия Мискевич
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