Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:13, 26 марта 2024Силовые структуры

Рогов сообщил о поражении крупного склада ВСУ в Одессе

Владимир Рогов сообщил о поражении крупного склада ВСУ в Одессе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В результате российского ракетного удара по Одессе были поражены санаторий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и крупный склад боеприпасов вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Чиновник уточнил, что ведомственный санаторий являлся местом дислокации личного состава. На складе после атаки зафиксирована продолжительная детонация снарядов.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке.Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
12 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

Рогов отметил, что в результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.

Ранее Рогов заявил, что Российские войска прорвали оборону ВСУ близ села Вербовое на ореховском участке фронта в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Погибло 139 человек, обвиняемые дали показания о заказчиках. Следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе»

      Стало известно о крайне тяжелом состоянии девяти пострадавших в «Крокусе»

      Песков высказался о поддерживающих Украину россиянах

      57-летняя Софи Марсо снялась в мини-юбке для журнала

      В Кремле исключили отказ России от планов по развитию страны даже с учетом СВО

      В Кремле назвали условие для восстановления общения народов России и Украины

      Песков заявил о важности исключения у границ России государств с националистами

      Отставной британский десантник заявил о посещении Земли внеземной цивилизацией

      В Кремле призвали Европу перестать «рубить сук, на котором сидят»

      Песков заявил о согласии почти всех россиян с линией Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше