Рогов сообщил о поражении крупного склада ВСУ в Одессе

Владимир Рогов сообщил о поражении крупного склада ВСУ в Одессе

В результате российского ракетного удара по Одессе были поражены санаторий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и крупный склад боеприпасов вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Чиновник уточнил, что ведомственный санаторий являлся местом дислокации личного состава. На складе после атаки зафиксирована продолжительная детонация снарядов.

Рогов отметил, что в результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией.

Ранее Рогов заявил, что Российские войска прорвали оборону ВСУ близ села Вербовое на ореховском участке фронта в Запорожской области.