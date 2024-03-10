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13:17, 10 марта 2024Россия

Дрон воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского БПЛА

Дрон воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки БПЛА ВСУ

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Дрон Вооруженных сил (ВС) России воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кадры отбитой атаки разместил Telegram-канал RT.

Уточняется, что случай произошел на южно-донецком направлении. Когда российские военные соединения Балтийского флота засекли беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), то отправили навстречу ему свой дрон с тепловизором.

«Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, его протаранила "птичка" ВС РФ», — отмечается в публикации.

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      Игорь Дмитров
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