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07:10, 9 марта 2024Россия

Российские средства ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ над территорией России

Над Ростовской областью сбит 41 беспилотник ВСУ, еще шесть — в других регионах
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что один украинский дрон сбили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской. Над Ростовской областью был сбит 41 беспилотник, рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в результате атаки беспилотников ВСУ был ранен сотрудник МЧС России. Уточняется, что жертв нет.

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      Марина Совина
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