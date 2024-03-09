Российские средства ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ над территорией России

Над Ростовской областью сбит 41 беспилотник ВСУ, еще шесть — в других регионах

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что один украинский дрон сбили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской. Над Ростовской областью был сбит 41 беспилотник, рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в результате атаки беспилотников ВСУ был ранен сотрудник МЧС России. Уточняется, что жертв нет.