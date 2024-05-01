На Украине сообщили о мощном пожаре в Одессе

«Страна.ua» сообщила о мощном пожаре в Одессе «после прилета»

В Одессе начался мощный пожар. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Одессе пожар после прилета», — говорится в сообщении. На опубликованном видео видны огромные столбы дыма. Официальных комментариев произошедшего нет.

Ранее координатор местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что Российская армия поразила штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Тогда источники Лебедева на местах сообщали о трех мощных взрывах, один из них — в направлении площади Куликово Поле. Между двумя ударами был слышен выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, затем прозвучал менее сильный взрыв. Представитель подполья также добавил, что в направлении «прилета» направилось большое число карет скорой помощи.