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23:37, 24 июля 2026 (обновлено: 00:00, 25 июля 2026)Наука и техника

В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты от БПЛА

Дрозденко: В Выборге презентовали разработку для защиты ленинградского неба — «Плот-47»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Александр ДроZденко / Telegram

В Выборге была представлена уникальная разработка инженеров для защиты ленинградского неба от вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — «Плот-47». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Проанализировав вражеские атаки, стало понятно, что важно укрепить защиту с воды», — подчеркнул Дрозденко.

Экспериментальная платформа, аналогов которой в России пока нет, предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА.

Строительство опытного образца уже завершено, и 24 июля разработчики его впервые продемонстрировали на воде. Кроме того, губернатору представили ударные и разведывательные катера и другие средства для защиты региона.

Ранее в России предложили способ борьбы с ракетой «Фламинго», предположительно, атаковавшей Киров.

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