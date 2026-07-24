В России предложили способ борьбы с предположительно атаковавшей Киров ракетой «Фламинго»

России необходимы системы, которые бы определяли запуск таких ракет, как «Фламинго», заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такой способ борьбы с предположительно атаковавшей предприятие в Кирове ракетой депутат предложил в разговоре с «Лентой.ру».
«Есть вопросы. Почему ракета пролетела такое расстояние? Если это ракета "Фламинго", то у нас должны быть системы, которые определяют запуск таких ракет еще на территории Украины. Я думаю, что наши средства ПВО должны были засечь ее раньше. Есть определенные вопросы, с которыми надо разбираться», — заявил Чепа.
Депутат добавил, что цель подобных украинских атак — дестабилизировать обстановку в России.
«Мы понимаем, что идет война. И только ответные меры могут остановить террористов от их замыслов и действий», — заключил парламентарий.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Глава региона рассказал, что в результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Он выразил слова соболезнования семьям жертв и пообещал оказать всемерную поддержку.
Как пишет украинское издание, удар по предприятию в Кирове мог быть нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Однако официального подтверждения этой информации нет.