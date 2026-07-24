В России предложили способ борьбы с предположительно атаковавшей Киров ракетой «Фламинго»

Депутат Чепа: РФ нужны системы, которые бы определяли запуск ракет «Фламинго»

России необходимы системы, которые бы определяли запуск таких ракет, как «Фламинго», заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такой способ борьбы с предположительно атаковавшей предприятие в Кирове ракетой депутат предложил в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть вопросы. Почему ракета пролетела такое расстояние? Если это ракета "Фламинго", то у нас должны быть системы, которые определяют запуск таких ракет еще на территории Украины. Я думаю, что наши средства ПВО должны были засечь ее раньше. Есть определенные вопросы, с которыми надо разбираться», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что цель подобных украинских атак — дестабилизировать обстановку в России.

«Мы понимаем, что идет война. И только ответные меры могут остановить террористов от их замыслов и действий», — заключил парламентарий.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Глава региона рассказал, что в результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Он выразил слова соболезнования семьям жертв и пообещал оказать всемерную поддержку.

Как пишет украинское издание, удар по предприятию в Кирове мог быть нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Однако официального подтверждения этой информации нет.