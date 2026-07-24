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16:00, 24 июля 2026 (обновлено: 16:04, 24 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России предложили способ борьбы с предположительно атаковавшей Киров ракетой «Фламинго»

Депутат Чепа: РФ нужны системы, которые бы определяли запуск ракет «Фламинго»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

России необходимы системы, которые бы определяли запуск таких ракет, как «Фламинго», заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такой способ борьбы с предположительно атаковавшей предприятие в Кирове ракетой депутат предложил в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть вопросы. Почему ракета пролетела такое расстояние? Если это ракета "Фламинго", то у нас должны быть системы, которые определяют запуск таких ракет еще на территории Украины. Я думаю, что наши средства ПВО должны были засечь ее раньше. Есть определенные вопросы, с которыми надо разбираться», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что цель подобных украинских атак — дестабилизировать обстановку в России.

«Мы понимаем, что идет война. И только ответные меры могут остановить террористов от их замыслов и действий», — заключил парламентарий.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове, расположенном почти в 1300 километрах от границы. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Глава региона рассказал, что в результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Он выразил слова соболезнования семьям жертв и пообещал оказать всемерную поддержку.

Как пишет украинское издание, удар по предприятию в Кирове мог быть нанесен ракетами украинского производства «Фламинго». Однако официального подтверждения этой информации нет.

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