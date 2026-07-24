Зеленский высказался об ударе по выставке вооружений под Киевом

Зеленский: Выставки вооружений под Киевом, атакованной ВС РФ, не должно было там быть

Выставка вооружений на полигоне в Киевской области, по которой ударили ВС России, не должна была там проводиться. Запущены уголовные производства по факту случившегося. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале.

«Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства», — заявил украинский лидер.

Ранее Минобороны России раскрыло подробности удара по украинской выставке, где были ведущие разработчики и производители беспилотников, а также сотрудники спецслужб, планировавшие и осуществлявшие удары по территории РФ. Также стало известно, что организатором мероприятия выступил украинский оборонный кластер Brave1, а инициатором и основателем был экс-министр обороны Украины Михаил Федоров.