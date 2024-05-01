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13:28, 1 мая 2024Россия

В Минобороны России рассказали об ударе по штабу украинского командования

Вооруженные силы России нанесли удары по штабу украинского командования «Юг»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по штабу украинского командования «Юг». Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России. В результате поражен не только штаб, но и военные, техника противника в 112 районах.

При помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

Ранее танк Т-80БВ войск группировки «Запад» ВС России уничтожил замаскированные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Варвара Митина
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