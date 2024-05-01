В Минобороны России рассказали об ударе по штабу украинского командования

Вооруженные силы России нанесли удары по штабу украинского командования «Юг»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по штабу украинского командования «Юг». Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России. В результате поражен не только штаб, но и военные, техника противника в 112 районах.

При помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

Ранее танк Т-80БВ войск группировки «Запад» ВС России уничтожил замаскированные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ).