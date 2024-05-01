Российский танк уничтожил замаскированные укрепления ВСУ

Опубликованы кадры поражения замаскированных укреплений ВСУ танком Т-80БВ

Танк Т-80БВ войск группировки «Запад» Вооруженных сил России уничтожил замаскированные укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевого маневра опубликованы в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Работа велась с закрытой огневой позиции на расстоянии около 5 километров. Стрельбу танка корректировали с воздуха. Первый [выстрел] — пристрелочный, второй и третий снаряды легли точно в цель», — говорится в публикации.

Отмечается, что после поражения позиций ВСУ танк покинул огневую позицию, чтобы украинская армия не смогла отследить боевую машину.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры первого эвакуированного танка M1 Abrams. Как уточнили в ведомстве, машина была захвачена на авдеевском направлении.