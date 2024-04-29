Минобороны России опубликовало кадры первого эвакуированного танка M1 Abrams

Кадры первого с авдеевского направления танка M1 Abrams опубликовало Минобороны

Министерство обороны России опубликовало кадры эвакуации из зоны Специальной военной операции (СВО) первого уничтоженного на авдеевском направлении танка M1 Abrams. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Эвакуация иностранной машины проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации танка», — отметили в Минобороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие успешно эвакуировали с линии фронта первый танк М1 Abrams на авдеевском участке. Он заявил, что в скором времени все желающие смогут увидеть американскую боевую машину на выставке на Поклонной горе.