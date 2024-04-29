Минобороны России опубликовало кадры первого эвакуированного танка M1 Abrams
Министерство обороны России опубликовало кадры эвакуации из зоны Специальной военной операции (СВО) первого уничтоженного на авдеевском направлении танка M1 Abrams. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Эвакуация иностранной машины проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации танка», — отметили в Минобороны.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие успешно эвакуировали с линии фронта первый танк М1 Abrams на авдеевском участке. Он заявил, что в скором времени все желающие смогут увидеть американскую боевую машину на выставке на Поклонной горе.