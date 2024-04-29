Минобороны: бойцы группировки войск «Центр» эвакуировали первый танк М1 Abrams

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие успешно эвакуировали с линии фронта первый танк М1 Abrams на авдеевском участке. Он заявил РИА Новости, что скоро все желающие смогут увидеть американскую боевую машину на выставке на Поклонной горе.

Ранее журналист Кристоф Ваннер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от использования американских танков Abrams из-за завышенных ожиданий. Он добавил, что применение танков становится опасным из-за использования российскими солдатами FPV-дронов и дронов-камикадзе.

Тем временем советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что поиск новой тактики применения ВСУ танков Abrams не поможет в противостоянии с российскими военными. По словам Кимаковского, армия России — это современная армия, которая грамотно ведет общевойсковой бой.