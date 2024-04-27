В ДНР оценили шансы Киева найти новую тактику по применению Abrams

В ДНР оценили шансы Украины найти новую тактику по применению Abrams

Поиск новой тактики применения ВСУ танков Abrams не поможет в противостоянии с российскими военными. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.

«Использование Abrams в общевойсковом бою возможно, что было продемонстрировано США в операции "Буря в пустыне". Но в зоне спецоперации их эффективность крайне низка», — отметил он.

По словам Кимаковского, армия России — это современная армия, которая грамотно ведет общевойсковой бой.

Он также объяснил, что работа российских артиллерии и разведки по выявлению тактических групп на бронетехнике противника привела к тому, что концентрированное использование техники в одном районе стало маловероятным. Поэтому Abrams в боях почти не применялись, резюмировал Кимаковский.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ВСУ перестали использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами. Также уточнялось, что сейчас американские специалисты вместе с украинской стороной занимаются новой тактикой применения танков.