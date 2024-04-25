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05:53, 26 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об отказе ВСУ от использования Abrams

AP: ВСУ перестали использовать Abrams из-за уязвимости перед российскими дронами

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

В настоящее время американские специалисты вместе с украинской стороной занимаются новой тактикой применения танков, так как ситуация на поле боя «существенно изменилась» из-за активного использования российскими войсками беспилотников.

Как написало ранее в апреле американское издание The New York Times, за последние несколько месяцев было уничтожено как минимум пять Abrams. Как отметили авторы материала, ущерб, который наносится одному из символов американской военной мощи, «грозит изменением подхода к его использованию в будущих конфликтах».

Ранее на Украине рассказали о разочаровании в американских танках Abrams, которые оказались слишком сложными в обслуживании и ремонте. Там посетовали, что только для запуска их двигателя приходится тратить 38 литров горючего.

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      Марина Совина
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