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06:32, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине разочаровались в американских танках Abrams

NV: ВСУ разочарованы в американских танках Abrams из-за сложного обслуживания

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разочаровались в американских танках Abrams, которые оказались слишком сложными в обслуживании и ремонте. Об этом сообщило в видеорепортаже на YouTube-канале издание NV.ua.

Журналисты задались вопросом, «что не так с этими супермашинами», отметив, что украинские военные, даже получив эту технику, не спешили ее использовать.

Основной проблемой для участия танков в боевых действиях стало сложное обслуживание и ремонт. Так, в США существует целый завод по восстановлению Abrams, где их полностью разбирают и собирают заново, пояснили обозреватели.

«Украинским военным во время боевых действий сделать это нереально, а кормить этого зверя приходится тоннами горючего. Чтобы только запустить двигатель, нужно потратить 38 литров горючего», — говорится в репортаже.

Украинский военный эксперт Иван Ступак сказал, что не слышал о каких-либо выдающихся технических характеристиках Abrams. По его словам, танки очень хрупкие, у них совершенно иное устройство двигателя по сравнению с советскими бронемашинами.

ВСУ испытывали сложности с ходовой частью техники, которую нужно адаптировать под условия местности, кроме того, бойцы жаловались на слабую броню. Специалист допустил, что Соединенные Штаты поставили Киеву танки без современной защиты, сняли «элементы ноу-хау», опасаясь, что танки будут подбиты или попадут в руки российских войск.

Ранее украинское издание Kyiv Post писало, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине. Так, британским Challenger 2 слишком тяжело передвигаться по украинским мостам или мягкой почве из-за их веса. Кроме того, Киев испытывает нехватку запчастей для них. Вес немецких Leopard 2 примерно равен габаритам Challenger, а американские Abrams являются еще более тяжелыми.

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      Марина Совина
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