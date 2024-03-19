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21:57, 19 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о разочаровании в лучших танках НАТО

Kyiv Post: лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине. Об этом написало украинское издание Kyiv Post.

Бывший американский офицера Майка Ридмюллер заявил, что танки НАТО вызвали разочарование на Украине, поскольку «дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов атакуют».

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По мнению украинских операторов, британским танки Challenger 2 слишком тяжело передвигаться по украинским мостам или мягкой почве из-за их веса. Кроме того, Киев испытывает нехватку запчастей для них. Вес немецких Leopard 2 примерно равен габаритам Challenger, при этом американские Abrams являются еще более тяжелыми.

В свою очередь Ридмюллер добавил, что Западу следует потратить средства не на танки, а на боеприпасы, дроны, БМП и машины пехоты для Украины.

Ранее в США раскрыли новую угрозу для Abrams на Украине. Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что модернизация машин не поможет им защититься от богатого арсенала Вооруженных сил (ВС) России.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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