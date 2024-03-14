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03:29, 14 марта 2024Наука и техника

В США раскрыли новую угрозу для Abrams на Украине

Forbes предрек ВСУ потерю американских Abrams из-за танков и артиллерии России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские танки и артиллерия нанесут новые потери американским танкам M1 Abrams на Украине. С таким мнением выступил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Экс усомнился, что модернизация украинских машин поможет им защититься от богатого арсенала Вооруженных сил (ВС) России. «Она не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы: потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков», — предрек он.

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Эксперт подчеркнул, что танки Abrams остаются уязвимыми в зоне боевых действий так же, как и другие тяжелые машины, участвующие в конфликте. По мнению Экса, следует привыкнуть «к уничтоженным и брошенным Abrams на Украине».

Ранее в США заявили о репутационном ударе из-за уничтожения Россией танков Abrams. С таким мнением выступил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

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