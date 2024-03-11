Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 11 марта 2024Мир

В США заявили о репутационном ударе из-за уничтожения Россией танков Abrams

Экс-морпех Берлетик: уничтожение танков Abrams подорвало репутацию США

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уничтожение американских танков Abrams на Украине ударило по репутации США в области военной промышленности. О репутационном ударе со стороны России заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

«Этот случай подорвал более чем тридцатилетнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения и о том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь российские и китайские аналоги», — заявил экс-морпех, комментируя уничтожение американского танка с одного выстрела.

Берлетик добавил, что у Abrams нет существенных преимуществ перед российскими танками, и Вооруженным силам Украины вряд ли удастся успешно применять его на поле боя.

6 марта Минобороны России сообщило об уничтожении танка Abrams с первого попадания. 11 марта под Авдеевкой российскими войсками был уничтожен четвертый Abrams.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

      В ЕС назвали дату принятия новых санкций против России

      Начался судебный процесс Киркорова против Успенской

      В России резко выросли реальные зарплаты

      Раскрыт способ отсудить деньги у заливающего квартиру соседа

      «Каролина» подарила Кузнецову вантуз

      Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде

      Грузия обвинила ЕС в подрыве ценностей правового государства

      Названы последствия победы Трампа на выборах для Украины

      Объяснена загадка неостывающих белых карликов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше