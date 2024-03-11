В США заявили о репутационном ударе из-за уничтожения Россией танков Abrams

Экс-морпех Берлетик: уничтожение танков Abrams подорвало репутацию США

Уничтожение американских танков Abrams на Украине ударило по репутации США в области военной промышленности. О репутационном ударе со стороны России заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

«Этот случай подорвал более чем тридцатилетнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения и о том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь российские и китайские аналоги», — заявил экс-морпех, комментируя уничтожение американского танка с одного выстрела.

Берлетик добавил, что у Abrams нет существенных преимуществ перед российскими танками, и Вооруженным силам Украины вряд ли удастся успешно применять его на поле боя.

6 марта Минобороны России сообщило об уничтожении танка Abrams с первого попадания. 11 марта под Авдеевкой российскими войсками был уничтожен четвертый Abrams.