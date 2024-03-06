Минобороны отчиталось об уничтожении танка Abrams с одного выстрела

Минобороны: экипаж танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил танк Abrams

Экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, за сутки противник потерял на данном направлении два танка, до 460 бойцов, самоходную артиллерийскую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», а также четыре БПМ и два БТР.

Помимо того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две американские гаубицы М119, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину докладывают о таких успехах российских военных, как уничтожение танков Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Песков подчеркнул, что Путину докладывают о ситуации на фронте регулярно, поэтому он обладает всей информацией в полной мере.