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15:09, 6 марта 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении танка Abrams с одного выстрела

Минобороны: экипаж танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил танк Abrams

Фото: РИА Новости

Экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, за сутки противник потерял на данном направлении два танка, до 460 бойцов, самоходную артиллерийскую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», а также четыре БПМ и два БТР.

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Помимо того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две американские гаубицы М119, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину докладывают о таких успехах российских военных, как уничтожение танков Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Песков подчеркнул, что Путину докладывают о ситуации на фронте регулярно, поэтому он обладает всей информацией в полной мере.

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      Никита Абрамов
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