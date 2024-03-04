Путину доложили об уничтожении танков Abrams в зоне СВО
Президенту Владимиру Путину докладывают о таких успехах российских военных, как уничтожение танков Abrams в зоне СВО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте и, конечно, о таких примечательных успехах военных ему докладывается по линии военных», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что Путину докладывают о ситуации на фронте регулярно, поэтому обладает всей информацией в полной мере.
Днем ранее, 3 марта, стало известно об уничтожении второго американского танка Abrams в зоне СВО. Момент удара по боевой машине попал на видео. Танк поразили в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении, его уничтожили с FPV-дрона «Упырь».
Первый Abrams российские военные подбили в конце февраля. 27 февраля Минобороны России сообщило, что американский танк Abrams уничтожен в ходе боев на авдеевском направлении. Позже командир разведывательно-ударной группы с позывным Коловрат рассказал, что танк был уничтожен с помощью двух ударов.