Американский танк Abrams впервые уничтожили в зоне СВО. Кто и как это сделал?

Боец ВС РФ Рассвет уничтожил первый танк Abrams в зоне спецоперации

В зоне спецоперации (СВО) впервые уничтожили американский танк Abrams, переданный Украине из США. Это произошло в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками.

Стало известно, что технику уничтожило подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным Коловрат. А непосредственно подбил танк боец с позывным Рассвет, сообщили в бригаде, которую называют «Черные гусары».

Танк вычислили в полутора километрах от российских позиций

Военные 15-й мотострелковой Александрийской бригады вычислили M1A2 Abrams 26 февраля в селе Бердычи, что к северо-западу от Авдеевки. Он следовал по улицам Центральной и Мира на северо-восток, в сторону села Степовое. В тот момент расстояние от него до российских позиций составляло около полутора километров.

Танк заметил дрон-камикадзе «Орлан». Он поразил его первым, а затем по танку выстрелили из гранатомета.

«Черные гусары» поздравили своих сослуживцев с удачной операцией.

Поздравляем Коловрата и его парней с первым «Абрамсом»! Спокойно жжем танки 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада

Командир бригады был ранен, но вернулся в строй

Еще в мае прошлого года Александрийская бригада немного рассказала о Коловрате. В СВО он участвует с ее первых дней, а весной 2022 года получил тяжелое ранение при штурме неназванного населенного пункта, но после реабилитации вернулся в строй.

«Пехота противника при поддержке двух танков оказала ожесточенное сопротивление. В этом бою был ранен — компрессионный перелом двух позвонков. Еще этот бой запомнился героическим поступком моего подчиненного. Так получилось, что с началом боя он случайно оказался на вражеской стороне дороги. Но не растерялся и гранатами поразил две огневые точки противника», — рассказывал командир, уроженец Самарской области.

Уничтоженный Abrams мог быть танком из украинского пиар-ролика

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин подтвердил первое уничтожение Abrams в зоне спецоперации. Он также предположил, что именно этот танк мог появиться в пиар-ролике Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был опубликован до того, как Авдеевку взяли под контроль. «На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — допустил Гагин.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Также появилось видео с уничтоженным танком. Оператор беспилотного летательного аппарата снял стоящий в поле танк, охваченный пламенем.

Abrams впервые заметили в зоне СВО в феврале

В начале текущего месяца в зоне проведения специальной военной операции впервые заметили танк M1 Abrams. Он был запечатлен сквозь наблюдательный триплекс американской боевой машины пехоты Bradley в составе 47-й бригады ВСУ на авдеевском направлении.

Ранее эти танки, прибывшие на Украину еще осенью 2023 года, в боях не применялись, их видели только на тренировочных полигонах. Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams.

Позднее сообщалось, что их впервые заметили на линии фронта к северо-западу от Авдеевки. Журналисты предполагали, что украинское командование не спешило отправлять танки в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.

При этом несколькими днями ранее танкисты 21-й бригады Центрального военного округа уничтожили первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. Бойцы из группировки «Отважные» в районе Авдеевки точным огнем подбили инженерную машину M1150 Assault Breacher.