Российские военные уничтожили под Авдеевкой первую машину на базе танка Abrams. Официально ее у ВСУ не было

Российские бойцы уничтожили под Авдеевкой инженерную машину M1150 на базе Abrams

Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Поясняется, бойцы из группировки «Отважные» в районе Авдеевки точным огнем подбили инженерную машину M1150 Assault Breacher.

США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько M1150 в 2023 году. Точное их количество не раскрывалось и официально они в пакеты военной помощи не включались.

ВСУ теряют технику для разминирования на минных полях

Обозреватель Forbes Дэвид Экс предположил, что Assault Breacher принадлежала 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, которая считается одной из самых боеспособных во всей украинской армии. По его информации, инженерная машина подорвалась на минном поле, после чего была добита российской артиллерией и беспилотниками.

То, что M1150 была введена в штатную структуру 47-й ОМБр, подтвердил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он напомнил, что в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году попозировал на фоне этой инженерной машины во время поездки в расположение бригады.

Экс также подсчитал, за два года украинские части лишились более сотни инженерных машин западного производства. Одним из самых резонансных событий стала потеря половины всех бронемашин Leopard 2R, которые Финляндия подарила Украине в преддверии контрнаступления Украины. В июне 2023 года это формирование ВСУ бросило три танка во время неудачной попытки прорваться через плотное минное поле к югу от Малой Токмачки на юге Украины.

Assault Breacher назвали самым мощным оружием для прорыва обороны

Американская Assault Breacher является комбинированной машиной. Эта 55-тонная техника оснащена четырехметровым отвалом, благодаря которому она может делать проходы в минных заграждениях. Однако основным ее вооружением является устройство для метания тросов с взрывчатым веществом. Во время полета трос растягивается, падает на минное поле, после чего производится подрыв заряда. В этом случае мины либо детонируют, либо отлетают в стороны на несколько метров, образуя безопасный проход.

Полный боекомплект Assault Breacher составляет 3200 килограммов взрывчатки C-4, благодаря чему она считается самым мощным оружием для прорыва обороны. Существенным недостатком машины является то, что она не способна выстреливать заряды на дальние расстояния и вынуждена работать с передовых позиций. В условиях современных боевых действий она является простой целью для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и дронов-камикадзе.

Рожин отметил, что ценность M1150 даже больше, чем у обычного M1 Abrams.

Бойцам, которые ее завалили, можно смело вручать заслуженный миллион, плюс еще бонус добавить Борис Рожин военкор