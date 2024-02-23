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00:52, 23 февраля 2024Бывший СССР

Российские танкисты уничтожили первую машину на шасси танка M1 Abrams

Танкисты ВС РФ уничтожили первую машину на шасси танка Abrams под Авдеевкой
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Octav Ganea / Reuters

Танкисты 21-й бригады Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили в зоне проведения спецоперации (СВО) первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Поясняется, что в районе Авдеевки точным огнем была подбита инженерная машина M1150 Assault Breacher.

В ноябре сообщалось, что США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько M1150. Точное их количество не раскрывалось и официально они в пакеты военной помощи не включались.

Forbes назвал Assault Breacher самой мощной машиной для прорыва обороны. M1150 может делать проходы в минных заграждениях. Однако основным ее вооружением является устройство для метания тросов с взрывчатым веществом. Во время полета трос растягивается, падает на минное поле, после чего производится подрыв заряда. В этом случае мины либо детонируют, либо отлетают в стороны на несколько метров, образуя безопасный проход. Полный боекомплект Assault Breacher составляет 3200 килограммов взрывчатки C-4.

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      Марина Совина
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