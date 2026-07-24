США потребовали объяснений от Малайзии за отказ признавать Израиль

Госдепартамент США вызвал посла Малайзии для разъяснения позиции по непризнанию Израиля

Посол Малайзии в США Шахрул Икрам Яакоб был вызван в Госдепартамент США для разъяснений позиции Куала-Лумпура по непризнанию Израиля и запрету на въезд израильских граждан. Об этом рассказал глава МИД Малайзии Мохамад Хасан, передает Reuters

«Это всегда было политикой Малайзии. Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция», — заявил дипломат.

Министр также привел пример недавнего случая, когда в Малайзию въехал человек с двойным гражданством США и Израиля, воспользовавшись американским паспортом. После того как власти установили наличие у него также израильского гражданства, ему предложили покинуть страну.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разочаровался в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху после начала военной операции против Ирана.