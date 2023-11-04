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07:10, 4 ноября 2023Мир

В США рассказали о секретной передаче ВСУ мощной бронемашины

Forbes: США тайно отправили ВСУ машину Assault Breacher для прорыва обороны РФ

Фото: Stringer / Reuters

США секретно передали Украине несколько инженерных бронемашин Assault Breachers для прорыва обороны России. Об этом рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

По его словам, украинские войска получили от одной до шести таких машин. Журналист пояснил, что точное число неизвестно. Он обратил внимание, что переданная техника была запечатлена на фотографиях, опубликованных в пятницу, 3 ноября, на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского. При этом, уточнил Экс, в официальных списках военной помощи США не были указаны Assault Breachers.

Отмечается, что машина создана на основе танка Abrams, ее вес составляет 55 тонн. Она представляет собой одну из самых защищенных и универсальных машин для прорыва. В статье также сообщается, что две такие бронемашины по эффективности равны нескольким бульдозерам. «Пара машин может выполнять ту же работу, для которой потребовались бы четыре, пять или шесть менее универсальных машин», — указал Экс.

Ранее стало известно, что общая сумма военной поддержки Украины США за время президентства Джо Байдена превысила 44,5 миллиарда долларов.

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