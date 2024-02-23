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03:18, 23 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о фото Зеленского с уничтоженной машиной на шасси Abrams

Рожин: уничтоженная машина ВСУ M1150 на шасси Abrams ценнее самого танка

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году попозировал на фоне инженерной машины M1150 Assault Breacher, переданной от США Вооруженным силам Украины (ВСУ) и уничтоженной под Авдеевкой. Об этом сообщил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинского лидера запечатлели на фоне техники во время его поездки на позиции 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. Именно к этому формированию была прикреплена эта машина.

Также Рожин отметил, что ценность Assault Breacher больше, чем у обычного танка M1 Abrams, на шасси которого она построена. «Так что бойцам, которые ее завалили, можно смело вручать заслуженный миллион, плюс еще бонус добавить», — заявил обозреватель.

Об уничтожении американской инженерной машины на базе «Абрамса» сообщалось 23 февраля. Telegram-канал «Военкоры русской весны» указал, что M1150 Assault Breacher уничтожили танкисты 21-й бригады Центрального военного округа (ЦВО). Вероятнее всего, машина подорвалась на минном поле, после чего была добита российской артиллерией и беспилотниками.

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      Марина Совина
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