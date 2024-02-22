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02:44, 23 февраля 2024Бывший СССР

Появились подробности уничтожения первой машины ВСУ на шасси танка M1 Abrams

Forbes: инженерная машина M1150 Assault Breacher была уничтожена под Авдеевкой
M1150 Assault Breacher

M1150 Assault Breacher. Фото: US Army/via Globallookpress.com

Инженерная машина M1150 Assault Breacher ВСУ была уничтожена под Авдеевкой на этой неделе, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его данным, машина на шасси танка M1 Abrams принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая считается одной из самых боеспособных во всей украинской армии.

Скорее всего, машина подорвалась на минном поле, после чего была добита российской артиллерией и беспилотниками.

Как пишет Экс, за два года украинские части потеряли более сотни инженерных машин западного производства. Свежую потерю M1150 Assault Breacher эксперт называет особенно болезненной.

Об уничтожении американской инженерной машины на базе M1 Abrams стало известно 22 февраля. Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что M1150 Assault Breacher уничтожили танкисты 21-й бригады Центрального военного округа (ЦВО).

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      Марина Совина
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