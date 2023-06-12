ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard

HS: ВСУ потеряли три переданных Финляндией танка Leopard 2

Вооруженные силы Украины в ходе российской специальной военной операции (СВО) потеряли как минимум половину танков Leopard 2, переданных Киеву Финляндией. Об этом пишет Helsingin Sanomat (HS).

Издание указывает, что финская версия немецких танков оснащена противоминным тралом, который отчетливо виден на появившихся в сети кадрах с уничтоженной техникой. Фактчекер HS Джон Хелин также опознал на фото переданные ВСУ финские Leopard 2, признав кадры подлинными.