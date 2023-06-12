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21:30, 12 июня 2023Бывший СССР

ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard

HS: ВСУ потеряли три переданных Финляндией танка Leopard 2

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Вооруженные силы Украины в ходе российской специальной военной операции (СВО) потеряли как минимум половину танков Leopard 2, переданных Киеву Финляндией. Об этом пишет Helsingin Sanomat (HS).

Издание указывает, что финская версия немецких танков оснащена противоминным тралом, который отчетливо виден на появившихся в сети кадрах с уничтоженной техникой. Фактчекер HS Джон Хелин также опознал на фото переданные ВСУ финские Leopard 2, признав кадры подлинными.

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    Марина Совина
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