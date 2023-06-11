В Минобороны заявили об уничтожении трех Leopard ВСУ

В Минобороны заявили об уничтожении 11 танков ВСУ, в том числе трех Leopard

Российские военные за минувшие сутки уничтожили еще 11 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три немецких Leopard, на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как пояснили в оборонном ведомстве, украинские военные предприняли несколько безуспешных попыток наступления на данных направлениях, однако в результате понесли серьезные потери, в первую очередь в военной технике.

Так, помимо танков, ВСУ лишились 16 боевых бронированных машин, 17 боевых машин пехоты (БМП), американской артиллерийской системы М777, боевой машины зенитного ракетного комплекса Stormer британского производства и четырех автомобилей. Потери украинской армии в живой силе на данных участках составили более 50 человек.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские источники сообщил, что подразделения ВСУ, укомплектованные немецкими танками Leopard и американскими БМП Bradley, вывели с запорожского фронта после того, как они понесли серьезные потери.

За день до этого, 10 июня, Минобороны России сообщило, что за сутки ВСУ, предпринявшие попытку наступления в Запорожье, лишились девяти танков, из которых четыре — Leopard.