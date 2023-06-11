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14:29, 11 июня 2023Бывший СССР

Укомплектованные западными танками части ВСУ вывели из Запорожья

Укомплектованные Leopard подразделения ВСУ вывели с запорожского фронта

Фото: Martin Meissner / AP

Подразделения Вооруженных частей Украины (ВСУ), укомплектованные немецкими танками Leopard и американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, вывели с запорожского фронта после того, как они понесли серьезные потери. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские источники.

По данным канала, после того, как украинские части, на вооружение которых была передана поставленная Западом военная техника, лишились сразу нескольких машин, их было решено отвести в Волынскую область. Предполагается, что там эти подразделения займутся охраной границы.

10 июня Минобороны России сообщило, что за сутки ВСУ, предпринявшие попытку наступления в Запорожье, лишились девяти танков, из которых четыре — Leopard.

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    Варвара Кошечкина
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