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16:07, 10 июня 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении четырех танков Leopard

Минобороны России отчиталось об уничтожении четырех танков Leopard во время атаки ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские войска во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении уничтожили девять танков, из которых четыре — Leopard. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками», — сказали в министерстве.

За сутки общие потери украинских войск на запорожском направлении составили девять танков, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar, которую произвели во Франции.

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Ранее уничтожение танка немецкого производства Leopard 2A6 дроном-камикадзе «Ланцет» попало на видео. На кадрах видно, как беспилотник свысока снимает танк, стоящий в грязи близ деревьев. Помимо этого, показано, как дрон начинает резко снижаться к боевой технике.

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    Никита Абрамов
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