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14:35, 10 июня 2023Бывший СССР

Уничтожение танка Leopard 2A6 дроном-камикадзе попало на видео

«Архангел спецназа Z» показал кадры, как дрон-камикадзе «Ланцет» разбивает Leopard 2A6

Уничтожение танка немецкого производства Leopard 2A6 дроном-камикадзе «Ланцет» попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

На кадрах видно, как беспилотник свысока снимает танк, стоящий в грязи близ деревьев. Помимо этого, показано, как дрон начинает резко снижаться к боевой технике. После этого заметно, как «Ланцет» разбивает Leopard 2A6, ввысь поднимается столб дыма.

О том, сколько военных смог ликвидировать дрон-камикадзе вместе с танком, не сообщается. При этом в сообщении канала сказано, что Leopard 2A6 был разбит на запорожском направлении.

Ранее американское издание The Drive сослалось на распространяемый в интернете ролик, в котором показана атака дрона «Ланцет» на станцию TRML-4D. Авторы материала заявили, что разбитая система ПВО IRIS-T оказалась единственной на Украине, недавно переданной со стороны Германии.

В начале июня также удалось снять на видео уничтожение российскими дронами-камикадзе техники и склада бойцов Украины. На видео попал момент, когда один дрон поражает установку артиллерии ВСУ. Затем второй беспилотник разбил склад боеприпасов.

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    Варвара Кошечкина
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