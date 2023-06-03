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18:24, 3 июня 2023Бывший СССР

Уничтожение техники ВСУ дронами-камикадзе сняли на видео

«РВ»: уничтожение в ЛНР дронами-камикадзе техники и склада ВСУ сняли на видео

Уничтожение российскими дронами-камикадзе техники и склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео, его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на Telegram-канал «Сыны Отечества».

По данным канала, кадры запечатлели работу БПЛА военных из Южной группировки войск ВС РФ в Луганской народной республике.

На видео один дрон поражает замаскированную артиллерийскую установку ВСУ. Другой беспилотник уничтожил склад боеприпасов, также канал заявил о пяти убитых при этом украинских военных.

В мае сообщалось, что российские военные начали использовать новую атакующую тактику применения дронов-камикадзе «Ланцет». На кадрах можно увидеть, как первый беспилотник пробивает брешь в ангаре, а уже второй дрон поражает через пролом принадлежащий украинской стороне зенитный ракетный комплекс «ОСА».

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    Антон Похиляк
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