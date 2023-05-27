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12:34, 27 мая 2023Бывший СССР

В сети появились кадры новой атакующей тактики российских дронов-камикадзе

«РГ»: в сети появились кадры новой атакующей тактики российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Российские военные начали использовать новую атакующую тактику применения дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на видео, опубликованное в канале «Повернутые на войне».

На кадрах можно увидеть, как первый беспилотник пробивает брешь в ангаре, а уже второй дрон поражает через пролом принадлежащий украинской стороне зенитно-ракетный комплекс «ОСА».

Ранее российские дроны-камикадзе «Ланцет» начали уничтожать боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Подчеркивается, что российские военнослужащие активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала противника.

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    Виктория Кондратьева
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