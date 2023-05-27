«РГ»: в сети появились кадры новой атакующей тактики российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Российские военные начали использовать новую атакующую тактику применения дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на видео, опубликованное в канале «Повернутые на войне».

На кадрах можно увидеть, как первый беспилотник пробивает брешь в ангаре, а уже второй дрон поражает через пролом принадлежащий украинской стороне зенитно-ракетный комплекс «ОСА».

Ранее российские дроны-камикадзе «Ланцет» начали уничтожать боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Подчеркивается, что российские военнослужащие активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала противника.