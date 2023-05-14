Появилось видео с уничтожением техники ВСУ на северском направлении

«Ланцеты» 88-й бригады начали уничтожать боевую технику ВСУ на северском направлении

Российские дроны-камикадзе «Ланцеты» начали уничтожать боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении. Соответствующие видеокадры появились в группе «Ленты новостей ДНР Z» во «ВКонтакте».

Подчеркивается, что российские военнослужащие активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала противника.

9 мая сообщалось, что «дорога смерти» ВСУ под Артемовском (украинское название — Бахмут) пополняется уничтоженной боевой техникой. Тогда ее показали на видео. На кадры, снятые украинскими военными, попали груды военной техники: танки Т-64БВ, БТР, МТ-ЛБ, тягачи БТС-4, бронеавтомобили и множество различных машин.

Еще раньше военкоры обнародовали видеоролик с западной техникой на дороге на Артемовск. На видео удалось запечатлеть американские тяжелые бронемашины MRAP, бронетранспортеры и другую технику.